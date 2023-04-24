2023/04/24 | 22:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني اندلع، مساء اليوم الإثنين، حريق في طائرة تابعة لـ”فلاي دبي” بعد دقائق من إقلاعها، قبل أن تواصل مسارها بشكل طبيعي.وقالت تقارير محلية إن” الطائرة متوجهة صوب مدينة دبي الإماراتية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد دقائق من إقلاعها..



اندلاع حريق لطائرة تابعة لـ” فلاي دبي” المركز الخبري الوطني.

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