زاخو والقاسم يتعادلان بالدوري الممتاز

2023/04/24 | 22:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تعادل فريقا نادي زاخو وفريق نادي القاسم ، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.وجرت المباراة عند الساعة الثامنة الا ربع على ملعب زاخو الدولي.وسجل فريق زاخو […]

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