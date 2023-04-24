وزير الداخلية يجري تغييرات أمنية في قواطع الرصافة

2023/04/24 | 22:57 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمنأجرى وزير الداخلية، عبد الامير الشمري، سلسلة من التغييرات الأمنية في قواطع الرصافة بالعاصمة بغداد.

وبحسب وثيقة، حصلت عليها السومرية نيوز، فإنه" تقرر نقل واسناد الضباط المدرجة اسماؤهم بالجدول أدناه، من والى المناصب المؤشرة ازاء كل منهم".وادناه الجدول :-

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