كمائن محكمة تطيح بـ

2023/04/24 | 22:57 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء واعتقال 10 متهمين بقضايا متنوعة في الانبار ونينوى.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعب الفرق السابعة والعاشرة والخامسة عشر التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات ذاتها".

وأضافت: "أسفرت الكمائن عن إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في سيطرة الشهيد احمد الصداك و 10 متهمين بقضايا متنوعة في قضاء القائم وربيعة والصقلاوية وقد تم تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً".وأشار البيان الى، أن " مفارز شعبة استخبارات الفرقة السابعة قامت بضبط كدس للعبوات الناسفة والذي يحتوي على 18 عبوة ناسفة ولاصقة محلية الصنع ومختلفة الشكل في قضاء راو".وأتم البيان: "تكفلت مفارز الجهد الهندسي برفع المواد وتدميرها موقعياً".

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