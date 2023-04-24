السهلاني : معظم مشاريع الموازنة مركزية وتتعلق بالبنى التحتية

2023/04/24 | 23:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف النائب عن تحالف الفتح وليد السهلاني , الاثنين , ان اغلب المشاريع الواردة في الموازنة جيده وتتعلق بالبنى التحتية الا ان اللون المركزي اكثر من مشاريع المحافظات , مقارنا بان المشاريع السابقة التي احيلت للمحافظات تم إنجازها اما المشاريع المتلكئة والتي لم يتم إنجازها هي المشاريع الوزارية .

وقال السهلاني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” , انه ” خلال مراجعتنا للمشاريع التي أدرجت في الموازنة وجدنا بان اللون المركزي لتلك المشاريع له الغالبية واكثرمن اللازم حيث تم منح اغلبها للوزارات في حين المشاريع المحالة للمحافظات اقل بكثير من التي منحت للوزارات ” .وأضاف ان ” الموازنات السابقة التي منحت المشاريع للوزارات على اختلافها وجدنا فيها عدم تأخير بالانجاز والتلكؤ بمستويات عالية في انجاز المشاريع في المقابل فان المشاريع التي احيلت للمحافظات تم إنجازها باوقاتها المحددة لا بل قسم منها انجز قبل موعدها ” , مشيرا الى انه ” من الانصاف فان جميع المشاريع التي أدرجت جيدة ولها مردودات اقتصادية لكون غالبيتها تتعلق بالبنى التحتية ” .من جانب دعا ” النائب السهلاني مجلس النواب مستقبلا الى تعديل قانون الإدارة المالية الحالي لاسباب تتعلق باعداد قانون الموازنة في المستقبل ” .

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