الزراعة: الامطار ساعدت كثيراً في عملية الري ولم يتم استخدام الخزين المائي

2023/04/24 | 23:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بينت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، ان موسم الامطار ساعدت كثيراً في عملية الري ولم يكن هنالك استخدام للخزين المائي هذا العام.

وقال محمد الخزاعي متحدث وزارة الزراعة في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “قرار الوزارة بزيادة مساحة الاراضي الزراعية يعتبر من الخطط الجرئية والتي تنم عن الدراسة والتخطيط خصوصا وان التوسع جاء بمساحة الاراضي الصحراوية على اعتبار وجود خزين مائي كبير والتي استخدم خلال طريقة الرش”.

واضاف، ان “الموسم المطري ساعد كثيراً حيث ان هذا العام لم يكن هنالك استخدام للخزين المائي انما تكفلت مياه الامطار بعمليات الري حتى رية الفطامالزراعة: الامطار ساعدت كثيراً في عملية الري ولم يتم استخدام الخزين المائي”.

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