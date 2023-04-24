وزارة النقل تفصّل الحديث عن التاكسي النهري في بغداد والمحافظات

2023/04/24 | 23:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشفت وزارة النقل عن مشاريع التاكسي النهري ـ العاملة وتلك التي هي على وشك الإنجاز ـ في العاصمة بغداد وثماني محافظات أخرى، مؤكدة أنها ستكون مشاريع خدمية وترفيهية.وقال المكتب الإعلامي لوزارة النقل، في بيان ، إنّ "وزير النقل وجّه الشركة العامة للنقل البحري، بالعمل على تفعيل وإنجاز جميع مشاريع التاكسي النهري في بغداد والمحافظات، بما يوفر خدمات نقل آمنة ومناسبة للمواطنين".وأضاف أن "المنهاج الوزاري يتبنى دراساتٍ وخططاً خاصة بتطوير مشاريع النقل النهري في عدد من المحافظات، وبالتالي فان كثيرا من تلك المشاريع الخدمية والترفيهية ستدخل الخدمة قريبا، في أماكن سياحية و ومدنية".وفصّل البيان الحديث عن "المراسي والمحطات النهرية التابعة لوزارة النقل، في العاصمة بغداد، وثماني محافظات أخرى"، موضحا أن "هناك أربعة مراسٍ في بغداد وهي (مرسى الجادرية، الكاظمية، العطيفية، ومرسى خضر الياس)."وتابع ، ان "محافظة واسط تضم (مرسى شمال السدة ومرسى جنوب السدة)، أما محافظة بابل فتضم (مرسى الكورنيش (الافتتاح قريبا) ومرسى المنتجع (الافتتاح قريبا)، وفي النجف الأشرف هناك (مرسى الكوفة).



فيما تعمل الوزارة على استكمال اجراءات افتتاح مراس هي قيد الموافقات الحكومية في محافظة كربلاء المقدسة".وزاد البيان، ان "محافظة البصرة تضم (مرسى رصيف العشار، مرسى القصور الحكومية، ومرسى موقع MKG المتكامل)، وفي محافظة ذي قار يعمل (مرسى سوق الشيوخ ومرسى الجبايش).



في حين تضم الرمادي ـ مركز محافظة الأنبار ـ (مراسٍ قيد الموافقات الحكومية).



وفي محافظة نينوى هنا ايضا مراس قيد الموافقات الحكومية، والتي تعمل الوزارة على استكمال إجراءاتها قريبا، لإدخالها الخدمة".ونقل البيان عن الوزير قوله: ان "إدخال تلك المشاريع في الخدمة سيعظم الموارد الاقتصادية للدولة، كما انه يدعم قطاع السياحة، ويخفف من الزحامات المرورية أيضا".

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