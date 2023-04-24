وزير الداخلية يجري تغييرات داخل شرطة بغداد (وثيقة)

2023/04/24 | 23:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أجرى وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، تغييرات على مستوى قيادات في شرطة بغداد.

وبحسب الامر الوزاري حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه فأنه تقرر "نقل 8 ضباط برتبة عميد وعقيد بينهم أمراء حماية وزارات ومؤسسات حكومية".

ويفيد الأمر الوزاري بان نقل الضباط (شاغلي المناصب) تم الى قيادة شرطة بغداد/ الرصافة.

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