مقتل طفل في اربيل خلال اشتباك بين قوات الامن ومطلوبين

2023/04/24 | 23:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

أفاد مصدر محلي اليوم الاثنين، بوفاة طفل بتبادل اطلاق نار بين قوات الامن ومطلوبين في محافظة اربيل .

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "طفلا في السابعة من عمره قتل في منطقة سيتاقان بمحافظة اربيل خلال تبادل اطلاق النار بين متهمين ورجال الامن في المنطقة".

واوضح المصدر ان "المتهمين كانت بحوزتهم مخدرات وحاولت قوات الامن اعتقالهم الا انهم تبادلوا اطلاق النار مع رجال الامن ما ادى لوفاة طفل في رصاصة طائشة".

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