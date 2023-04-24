أكثر من 160 ألف متجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية بالعراق

2023/04/24 | 23:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير العمل أحمد الأسدي ،اليوم

الإثنين، عن وجود 163 ألف متجاوز على شبكة

الحماية الاجتماعية.



و قال الأسدي في

بيان تلقته “المطلع”: "مستمرون في

تدقيق ومقاطعة بيانات الأسر المستفيدة

لإخراج الغير مس

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