للكوثر جهود لكن العتبات ليست عاجزة

2023/04/24 | 23:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

للرد على ما كتبه الاستاذ محمد صادق

الهاشمي في مقاله المعنون "حقائق عن

المشاريع في العتبات ودور إيران"

والمنشور من على موقع كنوز ميديا .



اقول

بداية لابد لنا من الاشارة والاشادة

با

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