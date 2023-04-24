الأمم المتحدة تعلن عن 427 قتيلا نتیجة الصراع في السودان

2023/04/24 | 23:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمم المتحدة، الإثنين، أن 427

شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 3700 آخرون

نتيجة الصراع في السودان المتواصل منذ 15

أبريل/ نيسان الجاري.

وقال المكتب الأممي للشؤون الإنسانية

بالسودان (أوتشا)، في بيان، إن

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