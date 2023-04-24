شاهد.. إصابة 5 أشخاص ومقتل السائق في حادثة دهس بالقدس

2023/04/24 | 23:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب 5 أشخاص في حادث دهس وصفته الشرطة الإسرائيلية ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه "هجوم إرهابي"، حيث اصطدمت سيارة بالمارة الذين يعبرون تقاطعًا بجوار سوق محانيه يهودا، وهو أحد الأسواق الأكثر شعبية في القدس.

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