نيمار.. عرض مثير للرحيل عن سان جرمان

2023/04/24 | 23:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ست سنوات قضاها معه في العاصمة الفرنسية، يخطط نادي باريس سان جيرمان للاستغناء عن اللاعب البرازيلي، نيمار، الذي وصل إلى باريس في صفقة قياسية قبل نحو ستة أعوام، وفق تقارير.

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