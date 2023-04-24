الاستخبارات العسكرية تعتقل 11 متهماً وتضبط كدس للعبوات في الانبار ونينوى

2023/04/24 | 23:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، القاء القبض على 11 متهماً بينهم...

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