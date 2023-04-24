2023/04/24 | 23:25 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 24 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تحدث المدير التنفيذي لشركة الصناعات الإلكترونية بإيران الأدميرال أمير رستكاري،...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول إيراني: طهران قادرة على إحباط التهديدات الإلكترونية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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