2023/04/24 | 23:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تحدث المدير التنفيذي لشركة الصناعات الإلكترونية بإيران الأدميرال أمير رستكاري،...

ظهرت المقالة مسؤول إيراني: طهران قادرة على إحباط التهديدات الإلكترونية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول إيراني: طهران قادرة على إحباط التهديدات الإلكترونية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول إيراني: طهران قادرة على إحباط التهديدات الإلكترونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).