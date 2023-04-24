2023/04/24 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وعود ببناء 8 آلاف مدرسة والتربية تضع معاهد الخصوصي تحت الوصاية 30 ألف درجة وظيفية للخريجين تنتظر موافقة الحكومة بغداد – قصي منذر أكد مجلس الخدمة العامة، انه ينتظر موافقة الحكومة على اطلاق 30 الف درجة وظيفية للخريجين ،واشار الى اتمام ملف تعيين حمَلة الشهادات العليا والأوائل.وقالت المتحدث باسم المجلس ابتهال الغزي في تصريح امس […]

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