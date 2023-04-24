2023/04/24 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق وإيران يناقشان التعاون وتحضيرات زيارة رشيد إلى طهران بغداد – ابتهال العربي اعرب وزير الخارجية فؤاد حسين ،عن سروره لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين ايران والسعودية، واكد أن الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد ،سيقوم بزيارة الى طهران قريبا.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (حسين تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الايراني حسين امير عبداللهيان ،جرى […]

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