2023/04/24 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متنبئ: إستمرار الأمطار في البصرة وبادية السماوة بغداد – ياسين ياس شهدت بغداد ومحافظات اخرى صباح امس الاثنين ،اجواء غائمة صاحبها تساقط امطار خفيفة ونشاط في حركة الرياح.وكتب صادق عطية في صفحته على فيسبوك امس ان (السحب انجلت مساء امس الاثنين من سماء الانبار ثم تتبعها خلال ساعات الليل مدن نينوى وبغداد وصلاح الدين […]

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