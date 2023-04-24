2023/04/24 | 23:50 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الصحة: 13 وفاة و219 إصابة خلال عيد الفطر أغلبها نتيجة حوادث سير هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/24 | 23:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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