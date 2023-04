4 نصائح مهمة لشراء أفضل بيض

2023/04/24 | 23:59 - المصدر: بغداد اليوم

على الرغم من التقلبات الأخيرة في الأسعار في غالبية الدول، يعتبر البيض من المواد الأساسية في متاجر البقالة لمعظم الأسر، فهو ضروري لوصفات لا حصر لها، علاوة على فوائده الغذائية القوية، وفقًا لما نشره تقرير في Eat This Not That.

يمكن أن يصادف البعض حيرة أمام صفوف من علب البيض الملونة في محل البقالة، بخاصة أنه في وسط كل الكلمات الطنانة المذكورة على الملصقات وأحجام البيض والاختلافات في الأسعار، فإنه يكون من الصعب تحديد البيض الذي يجب شراؤه.



لكن يحدد الخبراء بعض العناصر التي يمكن وضعها في الاعتبار عن الشراء في المرات القادمة، كما يلي:

1.



حجم البيضة

يتم تصنيف البيض المباع في الكثير من البلدان حسب الحجم، فهناك على سبيل المثال أحجام جامبو وكبير جدًا وكبير ومتوسط وصغير.



ويمكن أن يختلف حجم البيضة بشكل كبير بين الجامبو والصغير، لذلك إذا كان الغرض من الاستخدام هو الطهي أو الإضافة إلى مكونات مخبوزات، فإنه ينبغي التأكد من شراء الحجم المناسب.



إن معظم الوصفات، ما لم يذكر خلاف ذلك، توصي باستخدام بيض كبير.

2.



درجات تصنيف البيض

يوجد نظام لتصنيف البيض، تحدد وزارة الزراعة الأميركية، على سبيل المثال، تصنيف البيض بالإشارة إليه بحرف أبجدية يتم لصقها على كرتون البيض، كما يلي:

• الدرجة AA: هي أعلى درجة تصنيف ويتم منحها للبيض "الطازج الأعلى جودة".

• الدرجة A: تشير إلى "بيض عالي الجودة".

• الدرجة B: يخصص هذا التصنيف لمنتجات البيض السائل، وهو النوع الذي يتم شراؤه في علبة كرتونية قابلة للطي، والذي يتم استخدامه للمخبوزات.

يتم إعطاء البيض درجات تصنيف البيض بناءً على التقييمات الداخلية والخارجية، حيث إن القشرة الخارجية للبيض فئة AA نظيفة وناعمة وموحدة.



ولتقييم الجزء الداخلي للبيضة، يستخدم القائمون على التصنيف طريقة باستخدام الشموع للتحقق من كمية الهواء في البيضة، بالإضافة إلى سمك البياض وحجم الصفار وشكله.

3.



الشقوق وعلامات التلف

عند الشراء، يُفضل دائمًا فتح الكرتون وإلقاء نظرة خاطفة.



في معظم الحالات، يتم نقل عبوات كراتين البيض لمسافة ما حتى الوصول إلى متجر البقالة، لذا فإنه من المحتمل حدوث تلف.



عند فحص البيض يتم البحث عن أي شقوق أو علامات تلف أخرى.



كما ينبغي أيضا التأكد من نظافة البيض، أي لا تغطي جوانبه أي مخلفات أو ريش دجاج، والذي يمكن أن يحمل المرض إلى المنزل.

4.



الملصقات

يمكن أن يحدث الكثير من الالتباس حول شراء البيض من القائمة الطويلة من الملصقات المتشابهة، التي تضعها بعض الشركات على العلب الكرتونية.



إن العديد من هذه الكلمات الطنانة عبارة عن مصطلحات تسويقية غير منظمة ولا تقدم سوى القليل جدًا من المعلومات حول ما يتم الترويج له.



وفي بعض الأحيان لا تقدم أي فائدة حقيقية للمشتري، حيث إن شراء بيض يتم إنتاجه في مزارع لا تقوم بحبس الدجاج في أقفاص، أو تمنحه رفاهية معيشية سواء حظائر واسعة أو يتم تربية الدجاج في المراعي ويقضي بعض الوقت خارج الحظيرة، فإنها كلها معلومات لا تؤثر على جودة البيض من قريب أو بعيد علاوة على أنها من النواحي الفنية يمكن أن تجافي الواقع الحقيقي.

ويتم الترويج في بعض الأحيان بأن البيض إنتاج دجاج يتغذى على العشب بدلاً من الحبوب أو الأعلاف الاصطناعية.



ولكن لا تعني هذه العبارة أنه لا يتم استخدام المضادات الحيوية والهرمونات المضافة في تربية الدجاج.

يوجد بالطبع ما يطلق عليه "البيض العضوي"، وهو إنتاج مزارع متخصصة تقوم بتغذية الدجاج بأعلاف عضوية ولا يتم علاجها بهرمونات أو مضادات حيوية مضافة.



يمكن أن تكون علامة جيدة على جودة البيض، لكن لا يوجد ما يؤكد مدى دقة هذه العبارة التي يمكن أن تكون ترويجية في المقام الأول.

