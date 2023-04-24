مصدر ينفي إلغاء وزير الدفاع لإجازات الفرقة الأولى في ديالى

2023/04/24 | 23:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نفى مصدر مطلع، الأنباء عن صدور أمر من وزير الدفاع، ثابت العباسي، بالإلتحاق الفوري والشامل" للفرقة الاولى في الجيش بمحافظة ديالى.

وذكر المصدر لـ(بغداد اليوم)، إنه "لاصحة لصدور مثل هذا الأمر".

وتناقلت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن صدور أمر من وزير الدفاع بـ"إلتحاق فوري وشامل وإلغاء كافة الاجازات لجميع المراتب في قاطع المسؤلية للفرقة الاولى بمحافظة ديالى".

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