الخارجية المصرية تعلن مقتل مساعد ملحقها الإداري بالسودان

2023/04/25 | 00:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الاثنين، مقتل مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم.

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