2023/04/25 | 00:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



الشمري يجري تغييرات كبيرة داخل شرطة بغداد المركز الخبري الوطني.

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