2023/04/25 | 00:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية في تقرير لها ،اليوم الاثنين، عن موقف عائلة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق باريس سان جيرمان لكرة القدم، من العودة إلى برشلونة.وينتهي عقد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عائلة ميسي تحسم اختيارها بين فرنسا وإسبانيا المركز الخبري الوطني.

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