برلماني: تواقيع نيابية لتضمين حقوق 3 شرائح في الموازنة

2023/04/25 | 00:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب المستقل احمد مجيد الشرماني، عن جمع تواقيع 81 نائباً لتضمين حقوق 3 شرائح في موازنة 2023.

وقال الشرماني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “هناك مطالبات نيابية بتضمين فروقات الحشد الشعبي وإعادة المفسوخة عقودهم من الاجهزة الامنية وحشد الدفاع”.

وأضاف، أن “هناك سعي متواصل لخدمة المواطنين وتثبيت حقوقهم في موازنة 2023″، مؤكداً “أهمية ان يتضمن القانون تخصيصات لانصاف الشهداء والجرحى”.

وأشار الشرماني، إلى أن “هناك شرائح كثيرة مظلومة من ابناء الشعب العراقي لابد من تضمين حقوقها في فقرات قانون الموازنة”، مبيناً أن “المستقلين سيعملون على خلق ضغط نيابي لتحقيق ذلك”.

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