هل أخطأت الحكومة؟.. الكشف عن تفصيل يتضمن هدرا للمال العام في موازنة 2023

2023/04/25 | 00:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الاثنين، عن مبالغة في تقدير تكلفة تصدير النفط الخام عبر إقليم كردستان.

وقال المرسومي في منشور على الفيسبوك إن "كلفة نقل النفط الخام المصدر من كردستان في موازنة 2023 = 1.428 ترليون دينار ومعدل التصدير من كردستان = 400 الف برميل يوميا ومعدل كلفة نقل برميل النفط المصدر من كردستان = 9781 دينار او 7.52 دولار".

وأضاف، أن "هذا الرقم اكبر بنحو 6 اضعاف كلفة نقل النفط العراقي المصدر جنوبا عبر البحر"، مشيرا الى أن "شركة ( كار) تمتلك نسبة ( 60%) من الانبوب الذي ينقل النفط الى منطقة فيشخابور قرب الحدود مع تركيا ، فيما تعود ( 40%) من ملكية الانبوب الى شركة ( روزنفت) الروسية".

وأوضح أنه "على وفق تقرير شركة ( ديلويت) الاميركية، بلغت أجور نقل برميل النفط عبر الانبوب (4.4) دولار خلال المدة (1/1/2019 وحتى 30/6/2021 )".

ولفت الى أن "النصف الثاني من عام 2021، شهد ارتفاع التكلفة الى (6.1) دولارا للبرميل".

ولذلك "يكون الرقم المدرج في موازنة 2023 لتغطية أجور نقل النفط الكردستاني مبالغ فيها وتمثل هدرا غير مبرر للمال العام".



حسب تعبير الخبير الاقتصادي.

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