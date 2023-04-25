شاهد بالفيديو.. هذا ما يحتاجه العراقي لجمع مليون دولار

2023/04/25 | 00:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5xCMWsD0msA

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