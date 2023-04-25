“واتس آب” يختفي من ملايين الأجهزة قريبا!

2023/04/25 | 00:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية أن تطبيق “واتس آب” سيتوقف عن العمل على العديد من الأجهزة المزودة بأنظمة أندرويد القديمة.وتبعا للمعلومات المتوفرة فقد تم إعداد إصدار جديد من تطبيق “واتس آب”، لكن هذا الإصدار يحوي قيودا على العمل مع بعض إصدارات أنظمة أندرويد القديمة.وتشير بعض مواقع الإنترنت إلى أن […]

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