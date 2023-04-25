الشرطة السويدية تحتجز لاعب منتخب العراق

2023/04/25 | 00:40 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مهند جعاز يعيش وضعية صعبة في السويد (جايسون موري/Getty)

يعيش نجم المنتخب العراقي الأول لكرة القدم مهند جعاز وضعية معقدة في السويد، بعد أن ألقي القبض عليه واحتجازه بتهمة تتعلق بالاعتداء والعنف.

وكشفت صحيفة "اكسبراسن" السويدية، الإثنين، أن اللاعب استعمل العنف في أكثر من مرة، ولكن في نفس المكان، أي في أحد النزل بمدينة استوكهولم السويدية، وقد كان آخر هذه الاعتداءات يوم السبت الماضي.

وما زالت الشرطة السويدية لم تثبت التهمة على اللاعب العراقي، لكنها أعلنت إيقافه حتى لا يصار إلى إخفاء أدلة الإدانة أو تعقيد مهمة التحقيقات، حيث عادة ما يتم اللجوء إلى ذلك في أعلى درجات الشك، كما أن الشرطة اعتبرت أن جعاز يمثل خطراً حقيقياً للجوئه إلى العنف المتكرر.

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يذكر أن مهند جعاز ولد يوم 10 إبريل/نيسان من العام 1997، في مدينة لينشوينغ السويدية، ويلعب مع نادي هاماربي السويدي، في حين انتمى للفئات السنية لمنتخب السويد قبل أن يغير جنسيته الرياضية، وينضم لمنتخب أسود الرافدين في عام 2021.

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