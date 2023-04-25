2023/04/25 | 00:50 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ln21G9SnuaI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ارتداء الزي العربي.. تقليد يرافق أيام العيد بقوة) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ارتداء الزي العربي.. تقليد يرافق أيام العيد بقوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).