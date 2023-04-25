2023/04/25 | 00:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wo0m1IY0QhE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السوداني يتحدى قيادات الاطار : لن أجامل زعيماً أو حزباً بالتعديل الوزاري ومن يريد أن يرفض فليرفض) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السوداني يتحدى قيادات الاطار : لن أجامل زعيماً أو حزباً بالتعديل الوزاري ومن يريد أن يرفض فليرفض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).