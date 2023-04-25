شاهد بالفيديو.. الجهد الخدمي يستعد لتنفيذ خطته لعام 2023



شاهد بالفيديو.. الجهد الخدمي يستعد لتنفيذ خطته لعام 2023
2023/04/25 | 00:50 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: wKrPU8lYLCQ

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