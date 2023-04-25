تداول لقطات لـ

2023/04/25 | 01:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مغردون على موقع تويتر لقطات مصورة تظهر حسرة وغضب اللاعب كريستيانو رونالدو، على أعقاب مواجهة "العالمي" والوحدة، الاثنين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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