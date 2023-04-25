حملة في البرازيل لإدراج اسم بيليه في القاموس

2023/04/25 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساو باول (أ ف ب) – أُطلقت في البرازيل، حيث كلمة “بيليه” مرادفة للتميز، حملة للمطالبة بإدراج لقب ملك كرة القدم في قاموس الأسماء الشائعة للغة البرتغالية.يُستخدم المصطلح مرارًا في التعابير الشائعة على غرار “إنه بيليه السباحة” (أو أي مجال آخر، بما فيها خارج الرياضة)، أو “مراوغة على طريقة بيليه”.يعتبر الكثيرون بيليه أعظم […]

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