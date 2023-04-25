التحالف الدولي:هجمات داعش تراجعت في العراق وسوريا

2023/04/25 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬غزال‭ ‬ أفاد‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬لمكافحة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭- ‬داعش‭ – ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬تراجع‭ ‬في‭ ‬هجمات‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬المجاورة‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2023،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬عناصر‭ ‬التنظيم‭ ‬ينشطون‭ ‬برغم‭ ‬هزيمتهم‭.‬‮ ‬ ويحتفظ‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬الامريكان‭ ‬بقوات‭ ‬محدودة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ ‬لمهمات‭ ‬ضد‭ ‬الإرهاب‭.‬ ويتركز‭ ‬وجود‭ ‬داعش‭ […]

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