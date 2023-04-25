2023/04/25 | 01:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- عبد الحسين غزال أفاد التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية- داعش – الاثنين عن تراجع في هجمات تنظيم داعش في العراق وسوريا المجاورة خلال الأشهر الأولى من العام 2023، حيث لا يزال عناصر التنظيم ينشطون برغم هزيمتهم. ويحتفظ التحالف الدولي بقيادة الامريكان بقوات محدودة في سوريا والعراق لمهمات ضد الإرهاب. ويتركز وجود داعش […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف الدولي:هجمات داعش تراجعت في العراق وسوريا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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