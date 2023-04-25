2023/04/25 | 01:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام لا توجد معلومات عن أي خطط في العراق تواكب ما يجري في العالم من خطوات سريعة للغاية، بشأن التخلي التدريجي والمبرمج عن ملوثات الجو من الوقود المتداول ومصادر الطاقة المختلفة.
هذا الملف خطير وليس سهل التنفيذ، فالسيارات جميعها تسير بوقود البنزين والديزل، وانه لا يوجد أي قرار لوضع خط نهاية منظور لاستيراد السيارات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيارات ستسير بوقود الهواء) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
هذا الملف خطير وليس سهل التنفيذ، فالسيارات جميعها تسير بوقود البنزين والديزل، وانه لا يوجد أي قرار لوضع خط نهاية منظور لاستيراد السيارات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيارات ستسير بوقود الهواء) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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