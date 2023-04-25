السيارات‭ ‬ستسير‭ ‬بوقود‭ ‬الهواء

2023/04/25 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام لا‭ ‬توجد‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬خطط‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬تواكب‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬خطوات‭ ‬سريعة‭ ‬للغاية،‭ ‬بشأن‭ ‬التخلي‭ ‬التدريجي‭ ‬والمبرمج‭ ‬عن‭ ‬ملوثات‭ ‬الجو‭ ‬من‭ ‬الوقود‭ ‬المتداول‭ ‬ومصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬المختلفة‭.‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬خطير‭ ‬وليس‭ ‬سهل‭ ‬التنفيذ،‭ ‬فالسيارات‭ ‬جميعها‭ ‬تسير‭ ‬بوقود‭ ‬البنزين‭ ‬والديزل،‭ ‬وانه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬أي‭ ‬قرار‭ ‬لوضع‭ ‬خط‭ ‬نهاية‭ ‬منظور‭ ‬لاستيراد‭ ‬السيارات‭ […]

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