هدم سوق الحويش في النجف.. جدل الهوية والتجدد

2023/04/25 | 01:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما موقف وزارة السياحة والآثار من عملية الهدم؟ وما دور المنظمات المجتمعية والدولية في حفظ التراث المحلي للمدينة؟

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