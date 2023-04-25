طهران: قادرون على إحباط تهديدات العدو الإلكترونية على بعد مئات الكيلومترات

2023/04/25 | 01:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث المدير التنفيذي لشركة الصناعات الإلكترونية بإيران الأدميرال أمير رستكاري، عن قدرات طهران في مجال الحرب الإلكترونية، مؤكدا القدرة على إحباط التهديدات على بعد مئات الكيلومترات.وقال الأدميرال رستكاري في تصريح له عن إنجازات الشركة في مجال الحرب الإلكترونية، “اليوم يمكننا القول بثقة إن لدينا أنظمة كشف وإجراءات مضادة ضد النطاقات الترددية التي تعمل بها […]

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