2023/04/25 | 02:35 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QZm5FGRJvro

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فارس حرام: هدم سوق الحويش لتوسيع الصحن الحيدري يعني تقليل شان الفكر والثقافة بالنجف) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فارس حرام: هدم سوق الحويش لتوسيع الصحن الحيدري يعني تقليل شان الفكر والثقافة بالنجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).