مصادر توضح لـCNN مكان عمر البشير.. وما حدث للسجناء في سجن

2023/04/25 | 02:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المكتب الإعلامي للشرطة السودانية ومصادر مطلعة، لشبكة CNN، الاثنين، إن الرئيس السوداني السابق عمر البشير لا يزال رهن الاحتجاز لدى القوات المسلحة السودانية في مستشفى عسكري بأم درمان في غرب الخرطوم.

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