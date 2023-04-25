2023/04/25 | 03:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما تستمر المعارك بين قوات الجيش والدعم السريع في السودان، قامت عدد من دول العالم بإجلاء رعاياها وعلى رأسهم الديبلوماسيين من البلاد التي انزلقت منذ عدة أيام إلى قتال لا تبدو له نهاية قريبة حتى الآن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف تجلي دول العالم مواطنيها من السودان؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف تجلي دول العالم مواطنيها من السودان؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).