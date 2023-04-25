بلينكن يعلن موافقة طرفي النزاع في السودان على وقف لإطلاق النار لـ 72 ساعة

2023/04/25 | 03:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة وزعتها هيئة الأركان الفرنسية تظهر عددا من الفرنسيين والأجانب الذيم تم إجلاؤهم من السودان، لدى وصولهم الى جيبوتي الخرطوم (أ ف ب) – أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الاثنين موافقة طرفي النزاع في السودان على وقف إطلاق النار ثلاثة أيام اعتبارا من الثلاثاء على أثر عشرة أيام من المعارك الدامية.وقال بلينكن في […]

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