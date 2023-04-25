نائب مصري عن مقتل مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر في السودان: نحتاج إلي موقف قوي

2023/04/25 | 03:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق النائب المصري، مصطفى بكري على إعلان وزارة الخارجية المصرية، الاثنين، مقتل مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم، وقال بكري: "نحتاج إلي موقف قوي، وإدانة واضحة".

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