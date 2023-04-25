2023/04/25 | 04:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sM9rkR3GXNM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزيرا خارجية العراق وإيران: يجب دعم السلام.. وارتفاع عدد ضحايا اشتباكات السودان | نشرة أخبار الثالثة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزيرا خارجية العراق وإيران: يجب دعم السلام.. وارتفاع عدد ضحايا اشتباكات السودان | نشرة أخبار الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).