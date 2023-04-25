السودان.. الجيش و

2023/04/25 | 04:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الجيش السوداني في بيان على صفحته على فيسبوك، الثلاثاء، إنه وافق على هدنة لمدة 72 ساعة بوساطة أميركية وسعودية، وذلك بدءا من منتصف ليل 25 أبريل، وفقا لوكالة "رويترز"

كما قالت قوات الدعم السريع، الاثنين، إنها وافقت على وقف إطلاق النار بعد وساطة أميركية لتسهيل الجهود الإنسانية.

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