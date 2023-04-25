عقوبات أمريكية تستهدف مسؤولين إيرانيين بسبب

2023/04/25 | 04:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الاثنين، في بيان، فرض وزارة الخارجية قيودا على تأشيرات 11 مسؤولا إيرانيا "يُعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في إساءة معاملة المتظاهرين السلميين أواحتجازهم أو قتلهم أو تقييد حقوقهم في حرية التعبير أوالتجمع السلمي".

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