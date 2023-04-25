2023/04/25 | 05:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت "الحرة الليلة" الجهود السياسية المبذولة لإنهاء الصراع في السودان وحقيقة الاتهامات الموجهة من الدعم السريع للجيش بشنه عمليات تخريب، كما تناولت أيضا عمل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في السودان.

وناقشت الحرة الليلة أيضا العلاقات الأردنية الإسرائيلية في ظل ما تشهده من توترات متلاحقة بالإضافة إلى موضوع الإنفاق الدفاعي العالمي في 2022

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