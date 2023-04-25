2023/04/25 | 06:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ادعى ناشروه أنه يصور قصف الجيش السوداني لموقع تتواجد فيه قوات الدعم السريع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لعبة إلكترونية وآليات عسكرية جديدة.. ما حقيقة فيديو القصف في السودان؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لعبة إلكترونية وآليات عسكرية جديدة.. ما حقيقة فيديو القصف في السودان؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).