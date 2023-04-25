2023/04/25 | 08:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VVeGU-pJb2s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لفك الاختناقات المرورية.. عمليات بغداد تعلن رفع ثمان وسبعين سيطرة أمنية.. وملفات اخرى في نشرة الـ 6) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لفك الاختناقات المرورية.. عمليات بغداد تعلن رفع ثمان وسبعين سيطرة أمنية.. وملفات اخرى في نشرة الـ 6) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).